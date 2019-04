– Dette er verdens beste film

Kultur

Tom Cruise spiller rollen som den talentfulle, arrogante, selvsikre og hjerteknusende jagerpiloten som havner i det umulige skjæringspunktet mellom kjærlighet og frihet. Med pilotutdanningen som bakteppe dras hovedpersonen med kallenavn «Maverick» i sikk sakk mellom personlige ambisjoner, sultent begjær og fatale og dramatiske konsekvense av egne dårlige valg.

Det er ikke bare skuespillerprestasjonene, hovedpersonens «elsk eller hat meg»-væremåte og det heseblesende actionplottet som trigger hvem det måtte være. Enten du er rennbygg, hemnværing, orkdaling, skauning, rindaling, meldaling, agdenesing eller snillfjording, er «Top Gun» filmen som har noe for absolutt alle.

«I’m gonna send you up with the best. You two characters are going to Top Gun», er beskjeden Maverick (Cruise) og andrepilot Goose (Anthony Edwards) får i innledningen av filmen. Idet de to kompisene later til å være på sitt lykkeligste, møter de brått og nådeløst på tilværelsens tre ikkekompatible ytterpunkter: Friheten, kjærligheten og døden.

Filmen vant både Oscar og Golden Globe for sangen «Take my breath away» med gruppa Berlin.

Top Gun er kallenavnet på den amerikanske flyskolen United States Navy Fighter Weapons School, og det er der filmens handling utspiller seg. Da filmen ble sluppet i 1986 ble den den mest innbringende filmen på amerikanske kinoer det året.

«I feel the need. The need for speed,» sier duoen før de sjekker inn på pilotskolen der det ikke deles ut poeng for andreplasser.

Top Gun er kanskje ikke verdens beste film, men den er i hvert fall top 1.