Hellbillies til Orkanger

Kultur

Da det folkekjære bandet gjestet Orkdal for to år siden, fant rundt tusen publikummere veien til Orklahallen. Nå gjentar arrangøren Oktoberrock, med Olav Berg i spissen, suksessen ved å invitere den tre ganger Spellemannpris-vinneren tilbake til Orkdal.

- Orkanger blir eneste stoppested for Hellbillies i Trøndelag under årets turné, og vi er selvsagt kjempefornøyd med å få det populære bandet hit, sier Olav Berg.

Hellbillies blir imidlertid ikke det eneste folkekjære bandet som står på scenen i Orklahallen denne maikvelden. Too Far Gone er et annet folkekjært band som har hatt mange store hitlåter i løpet av de siste tre tiårene.

- Både Hellbillies og Too Far Gone har valgt å starte sommerturnéen her på Orkanger, så vi forventer faktisk storinnrykk av publikum når de to storhetene i norsk folkrock og country entrer scenen i Orklahallen den 31. mai, sier Berg.