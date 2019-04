Saima i the Voice: – Det jeg ikke ville skulle skje, skjedde

Kultur

Mian, som fortalte at hun har drømt om å bli pop-stjerne siden hun var liten, valgte å synge en soulversjon av Spice Girls-låta «Say you'll be there».

– Jeg holder pusten enda, sa Saima etter fremføringen foran familie, venner og publikum i salen - og hundretusenerer av tv-seere.

– Jeg synes Saima er veldig stilig. Hun har en tendens til å gjøre hver eneste låt til sin egen, og i dag er intet unntak. Jeg syns det er veldig stilig at du velger en sånn type låt, som er en veldig stor Spice Girls-låt, men plasserer den i ditt landskap. Jeg syns det er veldig veldig fett, sa sa mentor Yosef Wolde-Mariam.

– Jeg stod ofte foran speilet og sang denne sangen foran speilet som liten. Altfor ofte, egentlig, hele tida, sa Saima etter fremføringen.

Sprakk

Dessverre skjedde akkurat det som Buvika-jenta ikke ville skulle skje, hun sprakk på den høye tonen, noe hun ikke greide å skjule etterpå.

– Det jeg ikke ville skulle skje, skjedde. Jeg sprakk på den høye tonen, svarte hun på spørsmålet om hun var fornøyd.

– Det skal jeg si. Mennesker er mennesker. Fra ende til annen var det en fantastisk opptreden. Der ligger det, sa Wolde-Mariam, trøstende og støttende.

– Det er bare du som er opptatt av den lille dritten der. Du var stødig gjennom hele låta, og jeg registrerte nesten ikke det der; det var det bare du som gjorde. Det jeg registrerte var at du slapp deg løs underveis, og hadde det gøy. Det var bra, sa dommer Morten Harket.

– Ja, dette var bra, istemte Lene Marlin.

To gikk videre

Etter at Mian og de andre åtte artistene hadde fremført sine låter, var det ikke stort mer de kunne gjøre annet enn å vente på seernes dom, som hadde i oppgave å stemme videre sin favoritt.

– Den som seerne har stemt videre fra Yosefs lag er Kristoffer.

Dermed hadde seerne gjort sittt, og da var det opp til Yosef å velge ut én av de fire gjenværende.

– Den jeg velger, basert på det som ble prestert i dag og min magefølelse, er Endre.

Dermed er the Voice-eventyret over for denne gang for Saima.