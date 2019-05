Feirer lokalkulturen

Kultur

Daniel Mandal og Thomas Løseths festival i Idrettsparken på Orkanger har i år mange lokale artister.

I en pressemelding fra festivalarrangørene kan vi lese at Orkdal de siste årene har utmerket seg i norsk musikkbransje når det gjelder up and coming-artister.

«Det er bemerkelsesverdig at lille Orkdal har produsert så mange artister, med så stor suksess. Dette skal selvfølgelig ikke gå ubemerket hen, og vi inviterer til en storslått feiring av våre fantastiske artister.» kan vi lese videre.

BEIST

BEIST spiller energisk og fengende skranglepop med et fantasifullt tekstunivers med såre og humoristiske historier fra Trøndelag. Alle som har vokst opp på bygda kjenner en «Ståle Støggsterk» eller en fyr som er litt for glad i å bruke bilen til både festlokale og som transportmiddel gjennom ei forglemmelig helg på landeveien. Begge karakterene, og flere til, er å finne i Arne Åsmunds viseunivers.

Bandet har hatt tre singler på Spotifys «Norway Viral 50»-spilleliste, og rundet nylig én million streams på sin første singel, «Råne-ræser». De gav ut debutplata «Dans som en idiot» i mai 2018, og i januar 2019 gikk de i studio for å spille inn ny musikk, noe som vil bli etterfulgt av en heidundrende konsertsommer.

Sturla

Sturla Fagerli Larsen skriver låter med drømmende tekster og et storslått og moderne lydbilde, der han også har fått plass til akustiske elementer som strengeinstrumentene piano og gitar. I 2017 signerte han platekontrakt med Sony. Verdens største plateselskap.

Sturla ønsker å prege den norske musikkscenen med morsmålet sitt, og han er opptatt av at musikken skal by på en god opplevelse. Debutsingelen «Storby» ble sluppet 22. september 2017, og ifølge artisten selv er den en drømmende flukt fra virkeligheten, og en urban kjærlighetserklæring, kan vi lese videre i pressemeldingen.