Kultur

«Niding» er en norsk novellefilm fra 2010 innen grøssersjangeren. Filmen er innspilt på Munkholmen og Ranheim, og er laget av studenter ved «Multimedieteknologi»-linja ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, campus Steinkjer.

Filmen handler om kjæresteparet Tor Arne (Yngve Hustad Reite) og Tora (Aud Kristine Horseng). De drar ut til Munkholmen, og nyter livet, før de blir med på en guidet tur inne i selve borgen. I tiden som følger, får Tora mareritt om en mystisk mann hun møtte da hun rotet seg bort fra gruppen, og hun begynner etter hvert å frykte for både seg selv og Tor Arne etter som dagene går og marerittene bare blir verre.

Hun legger merke til detaljer som Tor Arne ikke ser, og får for seg at hun begynner å bli gal, men klarer heller ikke si noe om hva det er som egentlig feiler henne til kjæresten. Marerittene blir mer og mer livaktige, hun våkner med blod under neglene, en kniv klar til å kutte, og en stadig frykt for at hun kommer til å skade seg selv eller kjæresten mens hun sover.

Det hele kulminerer med at hun konfronterer spøkelset (som jeg uten å røpe for mye kan nevne er trellen Kark, utmerket spilt av Christoffer Hag Maure) i drømme, og hvordan det hele ender ...

Vel, dere får nesten se filmen (øverst i saken) og finne det ut selv.