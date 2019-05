Kultur

Jim Jarmuschs «Ghost Dog: The Way of the Samurai» er en fabelaktig, amerikansk actionfilm fra 1999 med Forest Whitaker i rollen som «Ghost Dog», og med andre roller besatt av blant andre Henry Silva, RZA, Isaach de Bankolé, Camille Winbush, og Victor Argo.

Filmen handler om Ghost Dog, som etter å ha fått livet sitt reddet som ung gutt av et medlem av den italienske mafiaen, begynner sin karriere som leiemorder for dem. Etter at noe går galt og han ser noe han ikke skulle ha sett, går mafiaen etter ham, men det er enklere sagt enn gjort. Ghost Dog er en leiemorder av ypperste kvalitet, og følger «Hagakure» – en gammel kode for samuraier. I tillegg leser han boken «Rashõmon and Other Stories» i løpet av filmen, så man kan si at han er inspirert av Japan.

Filmen anbefales på det sterkeste, da den både er en god representant for Jim Jarmuschs filmer, er spennende og interessant, og har et knakende bra lydspor – for øvrig produsert av RZA fra Wu-Tang Clan – man ikke forventer seg fra en «mafiafilm».