Storfest i Orklahallen

Kultur

Derfor har arrangøren Oktoberrock, med Olav Berg i spissen, fått satt opp busser som skal få folk trygt heim etter fredagens konsert med Hellbillies og Too Far Gone i Orklahallen.

- Vi har fått satt opp busser mellom Trondheim og Orkanger, slik at folk fra et større omland enn nærområdet også skal kunne føle seg trygge på at de kommer seg heim på natta, forteller Berg, og legger til at en stor del av publikum befinner seg langs aksen Orkanger-Trondheim.

Turnéstart

Og Berg har all grunn til å se for seg at det blir folksomt i Orklahallen fredag. Hellbillies og Too Far Gone er nemlig begge store navn som hver for seg kunne har vært headliner på de største countryfestivalene i landet. Fredag får publikum oppleve full konsert med begge to på ett og samme sted.

- For både Too Far Gone og Hellbillies er fredagens konsert starten på årets turné. Jeg har fått tilbakemeldinger om at det kommer publikum både fra Møre, Hedemark og fra «gamle» Nord-Trøndelag, noe som også merkes ved Bårdshaug herregård. Sist Hellbillies spilte i Orklahallen, var det nærmere tusen publikummere i salen. Med tanke på at dette er den eneste konserten bandet holder i Trøndelag i år, pluss at Too Far Gone i tillegg står på scenen, har vi forventninger om at arrangementet vil falle i smak for et enda større publikum enn sist, sier Berg.

Bra billettsalg

- Hvordan har forhåndssalget vært?

- Det har vært bra. Men erfaringsmessig blir de fleste billettene solgt nå de aller siste dagene. Men jeg vil understreke at vi også vil selge billetter på døra, sier Olav Berg, som til vanlig serverer hardrock på menyen under Oktoberrock, men som fredag altså serverer fra øverste hylle innen sjangeren countryrock.