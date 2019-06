Kultur

«Monterey Pop» er en konsertfilm og dokumentar av D.A. Pennebaker som tar for seg Monterey Pop Festival som ble holdt i Monterey i California i 1967. Den ble til blant annet med god hjelp av John Phillips fra The Mamas and the Papas.

Festivalen varte i tre dager, fra 16. juni til 18. juni, og var det første store stedet hvor The Jimi Hendrix Experience, The Who, og Ravi Shankar opptrådte i USA. Det var også første gang Janis Joplin opptrådte for så mange mennesker. Festivalen var inspirasjon for blant annet Woodstock.

Sangen «San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)» ble skrevet av Phillips og sunget av Scott McKenzie, og ble brukt til å promotere festivalen.

Mange av artistene som opptrådte på festivalen ble siden svært store stjerner, og mange fikk sin spede start nettopp i Monterey. Det er også mange artister som har skrytt på seg at de opptrådte der, selv om de aldri gjorde det, men det er en annen sak, og det sier litt om hvor betydningsfull denne festivalen for 51 år siden faktisk var.

I filmen ser vi blant annet en ung Janis Joplin sammen med Big Brother and The Holding Company, og blant publikum kan vi se hvor rammet av ærefrykt Mama Cass blir over talentet som vises frem på scenen. Om det bare kunne vare …

Jimi Hendrix spilte også på festivalen, og for å overgå konserten til The Who, ba han om å få litt zippo-bensin fra publikum og satte fyr på gitaren sin, før han knuste den. Mange legender ble til på Monterey Pop, og har du en tidsmaskin tilgjengelig, er dette et sted du bør besøke.