Siste headliner klar på Marinen

Kultur

I en pressemelding fra Pstereo kan vi lese at den siste headlineren er på plass. Det er det svenske rockebandet The Hives som kommer, for andre gang i Trondheim, og den eneste konserten i Norge i år.

The Hives kommer fra Fagersta, og gav i 1997 ut debutplata «Barely Legal», men det var oppfølgeren «Veni Vidi Vicious» fra 2000 som sørget for gjennombruddet. Samtidig hadde de fått et ry om å være et av de mest prominente bandene i den da pågående postpunk-revivalen, ofte nevnt sammen med band som The Strokes og The White Stripes. Likevel har deres underliggende punkbakgrunn gjennom hele karrieren deres bidratt til å tilføre sjangeren en ny og dyptstikkende dimensjon.

Og som om ikke det var nok, så har bandet med sine høyenergiske konserter mang en gang blitt utnevnt til å være et av verdens beste liveband, som fortsatt holder på. Og det er fortsatt relevante i 2019, om vi skal tro pressemeldingen, i alle fall.

Etter andrealbumet fra 2000, har The Hives gitt ut tre album til. «Tyrannosaurus Hives» (2004), «The Black and White Album» (2007), og «Lex Hives» (2012). På 17. mai i år brøt de en årelang stillhet med låta «I'm Alive».

Vokalist og frontfigur i bandet, «Howlin'» Pelle Almqvist, beskriver kanskje låta best …

«A song about crawling up from under a rock and obliterating all resistance that sounds like crawling up from under a rock and obliterating all resistance because it is a band crawling up from under a rock and obliterating all resistance. Use it in your own life to help you obliterate your own resistance»

Bookingansvarlig hos Pstereo, Kim Aasli, sier ifølge pressemeldingen følgende:

— The Hives er bandet som blåser publikum av banen, gang på gang! De har hatt en gedigen oppsving de siste årene, er en garantist for fest og turnerer for utsolgte hus verden over. Det er få liveband i verden som klarer å matche energien til Pelle & co., og vi er sikre på at dette blir en avslutningskonsert som det vil gå gjetord om i år fremover!