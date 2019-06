Ny headliner klar i Dødens dal

Kultur

The 1975 kom friskt ut av den britiske undergrunnsscenen i 2012. Innen 2013 var omme, hadde de blitt et husholdningsnavn verden over, etter debutplata som toppa lister verden rundt, kan vi lese i en pressemelding fra arrangørene av UKA-19.

Med sitt herlige, rampete lydbilde blandet med ung råskap, fikk kvartetten raskt vist at de fortjente både anmeldere og musikkelskernes gunst. Med en rad av kjente låter som «Sex», «Chocolate», «The Sound», og «TOOTIMETOOTIME» garanterer nesten festivalarrangørene allsangfaktor i Dødens dal når britene gjester Trondheim for aller første gang.

The 1975 har gjort karriere av å spille musikken sin selv, og har sjarmert mange pikehjerter på veien. I tillegg til at deres så langt fire album har høstet både priser og lovord, vant gruppa i 2017 den høythengende prisen for «Best live band» under NME Awards. En utmerkelse de deler med The Rolling Stones, Muse, og The Arctic Monkeys. Kanskje er det den herlige blandingen av emosjonell, frekk poprock – eller de veldig sjarmerende bandmedlemmene. Uansett hva det er, re det tydelig at The 1975 har «det». Videre i pressemeldingen står det at «UKA er stolte over å kunne vise dette til trønderne for aller første gang».

— Det foregår en bevegelse i musikkindustrien som jeg er veldig glad for; nå er det kult å spille musikken selv. Der står The 1975 bunnsolid som et av verdens største band. I Trondheim vet ikke alle hvem de er ennå, så vi tenkte å gjøre noe med det. Konserten kommer til å bli den nye ekvivalenten til Oddvar Brå sin skistav: «Hvor var du da The 1975 spilte sin første konsert i Trondheim?», uttaler Julian Mæhlen, UKEsjef for UKA-19, i pressemeldingen.

Glastonbury eller Dødens dal – konserten vil nok bli en opplevelse de færreste vil gå glipp av. Det ryktes at et nytt album er i vinden, og kanskje er det nettopp på denne konserten publikum får en smakebit av dette og det som nok uansett kommer til å herje radiolistene så fort det blir sluppet, akkurat som de fire forrige gjorde. Om du allerede er fan, eller bare ute etter en kveld med forrykende energi og smittende vers, håper arrangørene at du vil ta turen innom teltet, og sier at «det uten tvil blir en kveld full av ren og skjær UKEmagi.»