«Bare skyer beveger stjernene» er en norsk film fra 1998 av Torun Lian. Den handler om elleve år gamle Maria (Thea Sofie Rusten), som mister sin lillebror til kreft, og bygger opp en mur rundt seg selv.

I den store sorgen forsvinner moren (Anneke von der Lippe) inn i seg selv, mens faren (Jørgen Langhelle) prøver å holde familien sammen. Etter hvert reiser Maria på sommerferie til besteforeldrene (spilt av Bjørn Jenseg og Kari Simonsen) i Bergen, hvor hun treffer den jevnaldrende gutten Jakob (Jan Tore Kristoffersen), som blir en god støttespiller og venn.

Jakob er en oppegående gutt med interesse for stjernehimmelen, og med Jakob som lommekjent guide, utforsker de sammen Bergen by. Samtidig må hun håndtere sine egne vonde følelser rundt brorens død. Etter hvert får hun en mulighet til å se forandringene i livet sitt på avstand, mens hun sammen med Jakob funderer over viktige spørsmål rundt livet og døden.

Med god hjelp fra Jakob finner Maria tilbake til moren, og til livet.

Filmen vant en Amanda for beste norske film, og var nominert til tre andre kategorier. I 1999 vant den en Crystal Bear ved Filmfestivalen i Berlin, samt ni andre priser på forskjellige filmfestivaler rundt om i verden, blant annet hovedprisen ved Den nordiske filmfestivalen.