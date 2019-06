Kultur

«Kommandør Treholt & Ninjatroppen» fra 2010, er en dokumentar som tar for seg justismordet Arne Treholt ble utsatt for på 80-tallet, da han ble anholdt og fengsla for å ha spionert for Sovietunionen. Den baserer seg på den sanne historien om hvordan kommandør Treholt og ninjatroppen hans reddet Norge under den kalde krigen.

Dokumentaren ble regissert av Thomas Cappelen Malling, og var hans debut. Den er også basert på boken han skrev, «Kommandør Arne Treholts ninjateknikk II – usynlighet i strid 1978» fra 2006, en militær feltmanual i ninjateknikker fra 1978.

Dokumentaren er basert på historien til den norske politikeren og diplomaten Arne Treholt, som i 1985 ble dømt for landsforræderi og spionasje på vegne av Sovietunionen og Irak. Ninjagruppen og Treholt selv er underlagt Kong Olav V for å kjempe mot den store bjørnen i øst. Treholt selv gav angivelig tillatelse til både boken og filmen, noe undertegnede ser på som bevis for å få sannheten frem i lyset (noe vi har sett i andre dokumentarer de siste ni årene, som f.eks. «Trolljegeren» og «Kings Bay» – nå er det bare å vente på en dokumentar om Alexander Kielland-ulykken).

Handlingen er lagt til rett før Treholt ble arrestert i 1984, og hovedfienden er selvfølgelig USA og CIA, hvor sistnevnte har finansiert Stay Behind-grupperinger i Norge for å gjennomføre en rekke falske terroraksjoner mot norske mål, slik at nordmenn fortsatt skal frykte krig mot Sovietunionen.