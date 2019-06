Nedstrippet og naken

Kultur

Astrid S lanseres i et nytt format med eksklusive og nedstrippede konserter i de største byene i Europa og New York. 11. september har hun konsert i Olavshallen i Trondheim.

Denne uka ble billettene sluppet for den eksklusive turneen med en av landets mest populære artister som også er klar for erobre verden.

Vakkert

I mai slapp Astrid S den akustiske låten The First One som er svært vakker ballade der Astrid S sin karakteristiske stemme kommer til sin rett sammen med gitar og cello. Det må bare bli vakkert. Låten er også en smakebit på hva som venter publikum på konsertene til Astrid S denne høsten.

Travel høst

På turneen, som kalles «Stripped down tour», møter vi Astrid S i en nedstrippet og akustisk versjon. Turnépremiere er 11. september i Trondheim. Deretter går turen til Bergen (13. september), Operahuset i Oslo (15. september). 17. september er det konsert i New York, før hun vender hjem til Europa med konserter i Amsterdam (20. september), Berlin (23. september), Paris (25. september) og London (26. september). Det ligger altså an for en travel september måned for rennebujenta som er i ferd med å feste grepet som en verdensartist.