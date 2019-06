Se politikerne danse

Kultur

Danseopptakene er i full gang, og nå får alle muligheten til å delta under årets Byfest på Orkanger. Arne Fagerholt og hans produksjonsteam er i full gang med å gjøre opptak til musikkvideoen, som har fått navnet «Hele Orkland danser».

Politikere og publikum

Nylig var det duket for opptak på Nyplassen i Meldal, der det øverste politiske organet i kommunesammenslåingen, Fellesnemnda, skulle danse. Fagerholt oppfordret like godt også det øvrige publikummet til å bli med, og med kyndig veiledning lærte de frammøtte seg raskt dansen. Der ble både dronefilming og filming fra bakkeplan. Det strålende været og et spesielt landskap vil nok borge for at det vil bli plass til noen sekunders visning fra Nyplassen i videoen, som vil ha en varighet på i overkant av fire minutter.

Bred representasjon

Musikkvideoen, som er planlagt lansert i november, vil inneholde sekvenser fra over 20 steder i alle kommunene. Det er plukket ut representanter for innbyggerne blant lag og organisasjoner, bedrifter og institusjoner slik at et bredt utvalg av orklendingene blir representert. Dessuten filmes det også både natur og andre interessante motiv som skal krydre filmen.

Opptakene startet 11. juni med opptak i Meldal, og avsluttes etter planen tirsdag 25. juni. Sturla Fagerli Larsen, som har laget musikken til videoen, har vært med på flere av innspillingsstedene denne uka. Etter at samtlige filmopptak er gjort, starter redigeringen av materialet. Interessen for å delta i filmingen har vært stor og mange har tatt kontakt for å bli med.

Dans på torget

Det er naturligvis ikke mulig å få alle med, og det er lagt ned en god del arbeid for å dekke et bredest mulig utvalg. Men alle har imidlertid mulighet til å delta under årets Byfest på Orkanger, lørdag 22. juni. Da vil det bli gitt danseinstruksjon fra scenen.

— Det blir instruksjon og filmopptak fra klokka 1400, og vi håper på et fullsatt torg, sier Fagerholt, som er prosjektleder for dansevideoen.

Oppfordringen er herved gitt og vi ønsker folk i alle aldre fra Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal hjertelig velkommen!