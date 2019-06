Kultur

Åpningsforestilling «No kallar sol og sommervind» er det Henning Sommerro som står for i Skaun kirke. Kvelden avsluttes med «En lille pose Kim Larsen», der det lokale bandet Kim Larsen Tribute Band byr på en smakebit av avdøde Kim Larsens mange låter.

– Programkomiteen har også i år satt sammen et spennende program som vi er stolte av å presentere, skriver festivalsjef Eirik Hoff i festivalprogrammet.

Et som vanlig rikhold arrangementsprogram består for øvrig av blant annet pilegrimsvandring for tjuende gang, fra Kolbrandstad stavkirke i Melhus, til Skaun kirke. Lørdag formiddag åpner ordfører Jon P. Husby markedet på Markedsplassen.

– Markedet byr på boder fulle av spennende lokal tradisjonsmat, ulike håndtverk, alt fra såpe til kosedyr. Og det blir internasjonal stemning med Syrisk Falafel. Kort fortalt blir det mange forskjellige aktiviteter på markedsområdet, og underholdning fra utescenen gjennom helga, skriver Hoff.

Søndag kveld er det avslutningskonsert i Børsa kirke, med Lars og Ola Bremnes.

– Avslutningskonserten søndag kveld i Børsa kirke, med Lars og Ola Bremnes, anbefales på det sterkeste. Her vil vi få både gammelt og nytt fra de to. Og Buvik Songlag skal bidra på denne konserten. Her ligger det an til god stemning og vakker sang og musikk.

Nytt av året er at det blir en radiooverført «Kristinmesse» i Skaun kirke på søndag, der sogneprest Pål Ove Lilleberg forventer seg fullt hus. Messa sendes direkte på NRK.