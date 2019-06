Kultur

«Braveheart» starter i 1280 da Edvard «Longshanks» I av England hadde okkupert store deler av Skottland, og hans harde styre førte til at William Wallaces (Mel Gibson) far og bror døde.

Wallace blir fostret av sin onkel i utlandet og returnerer mange år senere til hjemlandet. Vel tilbake innleder han et forhold til sin barndomsvenninne Murron, og de gifter seg i hemmelighet for å unngå «jus primae noctis», som kong Edvard har proklamert som et middel for å få has på den skotske selvstendighetstrangen.

Wallace angriper en gruppe soldater som forsøker å voldta kona hans, noe som fører til at sheriffen kutter strupen over på Murron uten at Wallace kan gjøre noe. Han tar en voldsom hevn og slakter ned hele den engelske garnisonen.

Etter den hendelsen får Wallace stadig flere tilhengere og det brygger opp til et voldsomt opprør mot Kong Edward og det engelske overherredømme. Wallace leder opprøret, og med sitt store mot og edle hjerte kjemper han for frihet sammen med sine skotske horder av bønder.