Begynner å tegne på heltid

Kultur

25 år gamle Trond Johan Stavås fra Vinjeøra startet med tegning da han var 14 år gammel. For en tid tilbake fikk han et Facebook-varsel om at det var 10 år siden han publiserte sin første tegneseriestripe. I vår tok han fagbrevet som illustratør, og nå går han en spennende tid i møte når han satser på tegningen i Trondheim.