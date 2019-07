– Nå trenger de folka virkelig en gladting

Kultur

I disse dager slippes låta «Sommar'n utpå Frøya». — Dette er en gladlåt øyfolket på Frøya virkelig kan trenge i disse dager, mener kulturskolelærer Turid Ersvik som står bak innspillinga.

Rom for alle

Turid Ersvik er for en institusjon å regne i Hemne kulturskole, og hun er også kjent for å gjøre langt mer enn å gi undervisningstimer. Så da hennes voksne elev Line Garnvik – i kulturskolen i Hemne er det nemlig rom for elever i alle aldre – kom med stikkord til en tekst hun hadde skrevet om sitt barndomsparadis, Garnvika på Frøya, tente Ersvik på alle plugger.

— Inne i tekstenfant jeg noen ord, og jeg tenkte at dette må da være noe, sier den kreative læreren.

Fengende sommerlåt

Sammen med Line Garnvik, bearbeidet hun teksten og fikk fram de små detaljene omkring gode barndomsminner. Plutselig hadde hun også en melodi til teksten i hodet, og vipps hadde de en fengende sommerlåt som de framførte på vårkonserten til kulturskolen.

— Du vet jeg er litt latinamerikansk av meg, så det ble en melodi krydret med latinamerikanske rytmer, sier Turid som framførte låta sammen med alle lærerne på kulturskolen og selvsagt Line Garnvik selv.

— Det ble ei artig framføring, og låta slo voldsomt an. Derfor ble det så jeg tenkte på hva vi skulle gjøre videre med den, sier hun og føyer til at en slik låt er noe Frøya virkelig trenger.

— I alt dette med vindmøller og alt styret som har vært på Frøya, tror jeg folket trenger en gladting, en gladsang, sier hun.

Tente umiddelbart

Besluttsom som hun er, ringte hun banksjef Tor Espnes i Hemne sparebank og fortalte at hun hadde en sang på gang. Hun fortalte at den handlet om Frøya, men at det ikke handlet om politikk. Hemne sparebank har nemlig en filial på Frøya.

På møtet med banksjefen spilte hun låta, og han tente umiddelbart. Det gjorde også Stig Håkon Moltubakk Pedersen som er markedsansvarlig i banken. Møtet resulterte i at hun fikk 5000 kroner til å spille inn låta i studio.

Noe manglet

Turen gikk så til hjemmestudioet til Anders Sinnes i Hemne for å spille inn låten.

— Det var først meg og keyboardet mitt, bass og gitar. Neste dag tok jeg med meg kollega Johanna Lossius og dattera mi Kjærsti for å legge på sang. Dagen etter kom Line med sin stemme, forteller Turid Ersvik.

Etter hvert har det ballet på seg. Etter å ha lyttet til første utkastet, fant hun ut at det manglet en andrestemme. Fortsatt var det noe som manglet, og hun sendte låta til en musikerkollega for å få hans mening. Tilbakemeldinga var spontan: Det manglet unger som danser og plasker i vannet.

— Selvsagt var det det som manglet, ler Turid.

Stunt midt på dagen

Etterhvert kommer låta på Spotify, og det blir også laget noen CD-er. Musikkvideo skal spilles inn på Frøya, av filmprisvinneren Stig Håkon Moltubakk Pedersen. En video som etter hvert kommer på YouTube.

— Dette er kjempeartig. Spesielt for Line, som hadde ideen til teksten, sier Turid Ersvik som også har planer om å få komme med låta til Frøyadagene 2.–4. august.

— Du vet jeg har stadig problemer med å huske at jeg er 63 år, ler hun og forteller at hun under Øradåggånj senere i sommer skal lage barneshow sammen med kollega Johanna Lossius.

— Johanna og jeg er så gale at vi lager stunt midt på dagen, ler hun.