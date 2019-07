På skolebenken 70 år etterpå: – Det er en mulighet for folk å se hvordan skolen var før i tiden

Kultur

Svein Dalum, Kolbjørg Lund og Else Spjøtvoll er tre av de vel tjue elevene som startet ved Kjørseskolen som 7-åringer i 1949. De har kokt kaffe og satt frem boller og skolebrød i museumsbygget. En og annen tidligere elev kommer innom, og noen av yngre årgang. Døren er åpen, og fortellergleden lyser av de tidligere elevene.

Dukket opp flere enn oppsatt

Else Spjøtvoll kom flyttende tilbake til Hemne fra Trondheim i 2004, og etter et spørsmål fra Kulturkontoret om hun kunne tenke seg å holde åpent én dag under Øramartnan i Hemne, ble gnisten tent. I stedet for én dag ble det tre. Og hver sommer siden har 49-kullet arrangert fem dager med åpen skole i museumsbygget. De rullerer på å ha ansvaret, men de fleste lørdagene kommer det flere fra klassen enn det som er satt opp.

– Det er et sosialt treff samtidig som det er en mulighet for folk å se hvordan skolen var før i tiden. Vi trenger egentlig ikke noen guide her, fordi folk begynner å fortelle om hvordan det var på sin egen skole med en gang de kommer inn her. Og det er jo dét det handler om, å huske sin egen historie, uavhengig av om de gikk her på Kjørseskolen eller ikke, sier Spjøtvoll.

Spjøtvoll hadde ansvaret for bygget i ti år, men har nå gitt stafettpinnen videre til Hemne Frivilligsentral. Likevel stiller hun villig opp dersom det trengs.

– Jeg trivdes godt i rollen, men er veldig glad for at Frivilligsentralen ville ta over ansvaret, sier hun.

Et dusin 77-åringer

Kolbjørg Lund begynte også ved Kjørsekolen i 1949, og mener 49-kullet var en spesielt sammensveiset gjeng, noe hun tror er grunnen til at så mange i kullet tar ansvar for å vise frem skolen i dag. De er i dag tolv personer fra samme kull som er med på å holde åpent fem lørdager hver sommer.

– Vi blir så glade når folk kommer innom og ser seg rundt og skriver seg inn i boken, sier Lund.

Motivasjonen til de tidligere elevene er i følge Lund egeninteresse, og lysten til å gi de neste generasjonene kunnskap om hvordan skolen har forandret seg.

– Vi er jo blitt glade i den gamle skolen vår, og vil at den skal bli tatt vare på. Men det er også viktig for ettertiden at folk får vite hvordan det var før, sier Lund.

Et annet perspektiv

Tre av de besøkende på lørdag var av en yngre generasjon enn 49-kullet. Nils André Tøndel hadde med seg døtrene Silje (3) og Mari (4), som var veldig fornøyd både med komforten på benkene og smaken på skolebrødene.

Tøndel hadde fått med seg at det skulle være åpen dag gjennom Facebook, og bestemte seg for å ta turen.

– Jeg så det var åpent og tenkte det kunne være gøy å ta med jentene så de også fikk se, sier han.

Kjørseskolen har åpent følgende dager i sommer: 19. juli, 20. juli, 27. juli og 3. august.