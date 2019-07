Kultur

«Rat Race» er en amerikansk komedie fra 2001, inspirert av Stanley Kramers klassiker fra 1963, «It's a Mad, Mad, Mad, Mad World». Filmen er tettpakket av kjente fjes, som Rowan Atkinson, Whoopi Goldberg, Jon Lovitz, Kathy Najimy, Amy Smart, Seth Green, Wayne Knight, John Cleese med flere.

Filmen tar i all hovedsak for seg seks lag med mennesker som på et kasino i Las Vegas tilfeldigvis får oppdraget med å komme seg fra kasinoet til en togstasjon i Silver City, New Mexico. 906 km unna. Der skal de finne et skap med en bag fylt med to millioner dollar, og den første som kommer frem og får tak i bagen, får beholde pengene.

Det finnes en baktanke med det hele, selvfølgelig. For det de lettere forvirrede deltakerne ikke får vite, er at det sitter en gjeng rike mennesker og følger med, og har sitt eget spill, hvor de vedder på hvem som kommer først og får tak i pengene, deriblant eieren av kasinoet, Donald Sinclair (Cleese).

Blant løpsdeltagerne finner vi søsknene Duane (Green) og Blaine Cody, forretningskvinnen Merrill Jennings og hennes mor som hun ikke har sett på 20 år, Vera (Goldberg), den vanærede fotballdommeren Owen Templeton, familien Pear (Lovitz og Najimy), den narkoleptiske, italienske turisten Enrico Pollini (Atkinson), og den seriøse (og kjedelige) advokaten Nick Schaffer.

Høydepunkter inkluderer blant annet Amy Smart som hissig helikopterpilot, et museum for den kjente nazisten Klaus Barbie (og Hitlers Mercedes), og Wayne Knight som kjører rundt på et donert hjerte som skal transplanteres.

Alt i alt en veldig morsom film med en fin slutt.