Utkjemper sin egen nervekrig før «slaget»

Kultur

I dag, torsdag 25. juli, står premieren til årets utgave av «Spelet om Heilag Olav». I sentrum av friluftsscenen på Stiklestad, finner vi orkdalingen Hermann Sabado i hovedrollen som Olav den hellige.

- Jeg oppfordrer folk til å komme til Verdal! Vi er i rute.

Har oversikt

De siste dagene fram mot premieren, forteller Sabado om en pågående kamp mot nervene.

- Målet er at nervene skal være borte på premieredagen. Foreløpig vil jeg ikke si at jeg har kontroll, men jeg har i alle fall oversikt.

Spelet har hatt en intensiv prøveperiode, og Sabado innrømmer at han kunne tenke seg mer tid til øving.

- Det er ofte sånn at jeg ønsker meg mer prøvetid enn jeg faktisk har. Vi startet med prøvene til spelet den 9. juli, så vi har bare holdt på i to uker. Men vi kunne jo øvd på dette i et halvt år, mener han.

- Det var først nå i helga at orkesteret kom på plass, og var med på prøvene. Det var en veldig stor overgang fra å gjennomføre prøvene bare med repetitør, til å få med orkesteret. Musikken som hører til spelet, er bare helt fantastisk nydelig.

Forestilling til hest

I rollen som Olav den hellige, har Sabado også vært nødt til å finne seg til rette på hesteryggen.

- Det har først og fremst vært veldig artig å skulle ri, og jeg har blitt veldig fascinert av hester i løpet av denne tiden. I vår tok jeg noen ridetimer i Oslo, og her i Verdal har jeg fått masse hjelp av Marit Aarset Grønn fra Sandslia Ridesenter, som stiller med hestene vi bruker i spelet. Hun har fått meg til å føle at ridning er noe jeg kan, og ikke noe jeg er redd for.

Men foreløpig er Sabado usikker på hvor omfattende hans egne scener til hest, blir.

- Vi har et mål om at jeg skal galoppere to ganger 50 meter, men det gjenstår fremdeles å se om det blir noe av. Jeg vil jo gjerne framstå som den krigsherren som var god til hest.

Kjent rolle

Rollen som Olav den hellige har blitt spilt av mange store navn, deriblant Paul Ottar Haga, Sven Nordin og Nicolai Cleve Broch. Og Sabado merker at det er mange forventninger til hans egen opptreden.

- Jeg kjenner på et visst press. Dette er en rolle som det er ment mye om, og mange har gestaltet den før meg. Men jeg har funnet ut at jeg må være åpen for disse meningene, hvis jeg vil at andre skal være åpen for min tolkning av rollen.

Sabado forteller at han har diskutert rollen med mange, spesielt de som har vært med på spelet tidligere år.

- Noen av dem som spiller hærmenn, har vært med på spelet i nesten 30 år. Rollen som Olav den hellige er en utømmelig ressurs, og jeg tror det er viktig ikke å bli redd av alle meningene.

Ulike utfordringer

Orkdalingen beskriver deltakelsen i spelet som en storslått opplevelse.

- Det har vært en utfordring å være en brikke i et så stort apparat. Dette er mye større enn jeg har vært vant med fra tidligere produksjoner, så jeg er helt fjetra av hele opplegget. Her er det 700 frivillige som er med, og det er både rørende og inspirerende å se.

Men han innrømmer at forestillingen har vært krevende å lære seg.

- Teksten er på nynorsk, og dermed på et annet språk enn mitt. Framføringen av selve teksten har derfor vært utfordrende, i tillegg til å skulle forholde seg til hesten og kostymene. Og det er veldig mange mennesker vi skal formidle dette til, amfiet rommer et enormt publikum.

Og med værmeldinger som spår sol og 30 grader, ligger forholdene til rette for flotte forestillinger.

- Det er veldig artig at det er meldt så fint vær. Men det blir mer enn varmt nok både for publikum og oss på scenen. Vi går iført tunge kostymer i lin og vadmel, så jeg tror ikke vi kommer til å fryse, ler han.

«Spelet om Heilag Olav» framføres 25., 27., 28. og 29. juli.