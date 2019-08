Kultur

«Asterix in Amerika» er den syvende tegnefilmen, og den eneste i rekken som ikke er produsert i Frankrike. I stedet er den laget i Tyskland, men det gjør den ikke akkurat dårligere.

Filmen er løst basert på tegneseriealbumet «Asterix oppdager Amerika», og har seriens hittil beste soundtrack, med sanger av blant annet Aswad, Bonnie Tyler, og Right Said Fred.

Den starter med at romerne som vanlig angriper landsbyen, og at beboerne som vanlig slåss, men denne gangen går det galt, fordi slåsskampen velter gryta med styrkedråper.

Druiden Miraculix må ut i skogen for å finne ingredienser, og sender heltene våre, Asterix og Obelix, ut på sjøen for fersk fisk.

I skogen blir han tatt til fange av romerne, som setter ham på et skip for å sende ham utenfor kanten av verdens ende, med Asterix og Obelix hakk i hæl, men de er for sene til å redde ham, og styrer båten rett på land, hvor de krasjer mot klippene.

De klatrer opp og finner ut at verden er endeløs og at jorda ikke er flat, men at de i stedet finner Amerika, og mange merkelige vesen. Her er det spennende eventyr med og mot de innfødte, og en kamp om å nå tilbake til Gallia før romerne får sin endelige seier.