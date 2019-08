Kultur

Torsdag 15. – lørdag 17. august ligger det an for store kulturopplevelser under musikkfestivalen Pstereo. Festivalsjef Bård Flikke frister både med flere store artister, komikere og god mat, i det han beskriver som Norges fineste festivalarena.

«Noe annet»

De siste dagene før festivalstart, forteller Flikke til ST at både han og resten av gjengen bak Pstereo, ser fram til festivalhelgen.

– Vi gleder oss veldig. Vi har fulgt med på det artistene våre har gjort på andre festivaler og konserter tidligere i sommer, og alle sammen har fått veldig gode tilbakemeldinger. Så det er duket for en kjempefestival på Marinen.

Flikke forteller at Pstereo ønsker å gi publikum på festivalen «noe annet».

– Under Pstereo ønsker vi å løfte fram nye norske navn, som for eksempel Girl in Red, Emma Steinbakken og Virkelig. Men i tillegg har vi også med andre artister, som har slått gjennom internasjonalt. Vi prøver å tilby et mangfold av artister, der du ikke nødvendigvis kjenner til alle på forhånd, men kanskje har fått noen nye favoritter når festivalen er over, forklarer han.

Nytt innhold

Nytt av året, er at det også vil stå komikere på scenen. Til festivalen kommer podkastduoen Tusvik & Tønne, Dag Sørås og Jonis Josef, som blir å se henholdsvis på torsdag, fredag og lørdag.

– Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne ble veldig gira da vi spurte om de ville komme til festivalen. De syntes det hørtes kjempespennende ut å stå på scenen under Pstereo. Vi er opptatt av at festivalen ikke skal bevege seg i samme baner hvert år, men at vi kan by på nytt innhold. Pstereo skal by på et mangfold av opplevelser, og gi en totalitet fordelt på våre tre scener langs Nidelva, sier Flikke.

– Fra Marinen ser du både Festningen, Studentersamfundet, Nidarosdomen og Nidelva. Marinen er jo den fineste festivalarenaen i Norge. I alle fall én av de fineste, ler han.

Kortbasert

Festivalsjefen framhever også de mange mattilbudene under festivalen.

– Vi har mange ulike matutsalg, faktisk tror jeg det er ti eller elleve. Blant annet har vi en vinbar hvor du får kjøpt hele flasker med vin, og du får drikke fra ordentlige vinglass. Det er også et eldorado av småbryggeri å velge mellom, frister han.

På selve festivalområdet vil betalingen basere seg på bruk av kort.

– Det vil være betaling med kort som gjelder på hele området. Vi vil gjerne ta i bruk den nye teknologien som finnes, og vi mener det er helt uproblematisk å basere seg på kort og elektronisk betaling med dekningen og systemene vi har i dag.

Det samme gjelder kjøp av billetter.

– Det vil være salg av billetter i inngangen, såfremt det er igjen billetter. Men alt kjøp av billetter går via mobilen, så det vil ikke være en billettluke i den forstand, forklarer Flikke.

I rute

Flikke forteller at det ligger an for at mange besøkende, men foreløpig er ikke festivalen utsolgt.

– Det har blitt en tøff konkurranse i denne bransjen også, og det er mange alternative festivaler å velge i for publikum. Da vi startet opp i 2007, var det nesten bare oss og Olavsfestdagene i området. Men nå har det kommet til mange festivaler i hele Trøndelag. For publikum tror jeg det er bra at det kommer til nye festivaler, som kanskje fenger andre aldersgrupper enn vi gjør.

Riggingen av festivalområdet startet mandag morgen, og det er en optimistisk festivalsjef som ser fram mot helgen.

– Vi er godt i gang med riggingen, men det er en ganske omfattende infrastruktur som skal opp for en såpass stor festival. Det er en del arbeid med å få alt på plass. Så langt har det vært en ganske våt opprigging, men foreløpig ser værmeldingen for helgen lovende ut. Så dette kan bli første gang på noen år at Pstereo arrangeres uten innslag av regn, ler Flikke.