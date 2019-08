Vellykket avslutningskonsert

Kultur

Korleiren Sommersanguka ble avsluttet med konsert på Torshus folkehøgskole fredag 9. august. Leiren, som fylte ti år i år, ble arrangert av organisasjonen Ung i Kor Midt. Daglig leder Ingrid Eggen oppsummerer både uka og avslutningskonserten som vellykket.

– Vi er utrolig fornøyd med årets 10-årsfeiring av Sommersanguka. 32 barn og unge voksne har stått på hele uka og øvd inn tilsammen 12 låter med og uten koreografi. Det var høyt musikalsk nivå, masse flerstemmighet og et drivende godt band som møtte de fremmøtte, sier Eggen.

Også instruktør Gunnhild Hasund støtter opp om Eggens lovord.

– Jeg er så utrolig imponert over stemmene og gjennomføringsevnen til de fine sangerne våre! Sommersanguka er læring, mestring og utvikling. I tillegg får sangerne venner for livet! Det er også et høydepunkt i året for oss instruktører!

Og for sangglad ungdom er det bare å notere seg 3.-7. august 2020, når Sommersanguka arrangeres neste gang.