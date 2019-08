Kultur

«Don't Tell Mom the Babysitter's Dead» er en morsom film med Christina Applegate, Joanna Cassidy, Josh Charles, og David Duchovny i hovedrollene.

Fem ungdommer i en amerikansk familie ser frem til en sommerferie uten voksne når mor tar seg en ferietur til Australia. Så dukker det opp en furie av dimensjoner opp og sier hun er barnevakten deres. Om man skal bruke hespetre om noen, må det være denne eldre fruen. Tidvis en skikkelig megge, og ungdommene er ikke spesielt begeistret for henne. Hun inndrar pengene deres og krever at ting skal være ordentlig og korrekt, og gud forby at ungdommene har et godt øye for andre. Ikke før ekteskapet.

Når barnevakten plutselig en dag er død, sier de ingenting om det og sender henne bare til krematoriet – med pengene. Nå må de skaffe seg jobb for å brødfø seg selv og overleve til moren kommer hjem.

Plottet fokuserer på sytten år gamle Sue Ellen som faker en CV og skaffer seg jobb i motebransjen, selv om noen der ser gjennom løgnene og den manglende erfaringen. Heldigvis stoler sjefen på henne …