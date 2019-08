Sjangerdefinerende rapper til Storsalen

Kultur

I en pressemelding fra UKA kan vi lese at den sjangerdefinerende rapperen Arif er nyeste slipp til UKA-19.

Karrieren hans kan omtales som en reise. I 2013 vant han NRK Urørt under navnet Phil T. Rich, to år senere gav han ut albumet «HighEnd/Asfalt» og det ble godt mottatt hos både publikum og kritikere. P3 beskrev albumet som «luksusvare» og både Gaffa og VG trillet fem øyne på terningen. Albumet vant også spellemannprisen i klassen Urban.

To år senere kom oppfølgeren, albumet «Meg & Deg mot alle», som fikk tre spellemannominasjoner i klassene Urban for albumet, årets låt for singelen «Alene», og årets musikkvideo for «Himmelen».

Arif har på mange måter vært en revolusjonerende skikkelse innen norsk rap med kombinasjonen sin av dansbare beats og godt uttalt rap. Samtidig henter flere av tekstene inspirasjon fra oppveksten hans som minoritetsbarn i et miljø med rasehat og nynazisme. Dette har gjort ham til et viktig ikon hos både vanskeligstilt ungdom og artister i sjangeren.

Når han inntar Storsalen på Samfundet 8. oktober, kan vi vente oss flere sanger fra det nyeste albumet, «Arif i Waanderland», som kommer den 27. september.