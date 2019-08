Kultur

Humortrioen Arnt Egil Rånes, Sigmund Kveli og Harald Morten Bremseth nærmer seg 100 forestillinger med showet «Det e itj størrelsa det kjem an på». Her utspiller det seg elleville historier, som foregår i fantasigrendene Brein, Lein og Klein.

Trøndelagsturné

Forestilling nummer 100 spilles i Kimen Kulturhus på Stjørdal torsdag 19. september. Dette blir også den tredje ekstraforestillingen som settes opp på Kimen. Dette skriver Arnt Egil Rånes i en pressemelding.

Siden premieren av forestillingen, har den blitt spilt i snart alle 48 kommuner i Trøndelag. Mange av disse kommunene har fått besøk av trioen tidligere, men denne gangen har de ønsket å spille i hele Trøndelag, og snart nærmer de seg en litt spesiell rekord. Nå gjenstår de siste fem kommunene i Trøndelag, som alle skal besøkes: Roan (Sør-Roan skole, 10. september), Snillfjord (Ven flerbrukshus, 11. september), Skaun (Børsa samfunnshus, 12. september), Meldal (Løkken kulturhus, 17. september) og Klæbu (Kulturhuset, 18. september).

Publikumssuksess

Kimen Kulturhus skriver på sine nettsider at Kveli Rånes Bremseth returnerer til sin tradisjonelle trio-utgave, etter et lite sidesteg for å hylle Rosenborg Ballklub med jubileumsshowet «Helt i 100». Dette gjorde de sammen med Roar Strand, Charlotte Audestad og Trine Lise Olsen.

Trioens foregående show «Det du ikke visste om trønderrocken», «Bygd for fart» og «Hipp hipp hurra» har fylt saler over hele Midt-Norge med nærmere 70 000 personer.

På sine nettsider framhever Kimen Kulturhus følgende i trioens suksessoppskrift: kombinasjonen av nyskrevne sanger og gamle allsangslagere, vennligsinnet humor og gjenkjennelse i originale figurer, som sliter med alt fra nabokrangel til kjærlighet, for mye penger, for lite penger og usikre familieforhold.