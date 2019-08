Åpen dag på museet

Kultur

– Bygdamuseet ligger på Skreddarhaugen cirka to kilometer fra Venn i nærheten av Husaby. Tunet består av flere gamle bygninger og har flotte museumssamlinger i stort og smått. Det er også en ny stor låve på plassen som rommer blant annet en stor redskapssamling. Alle bygningene vil være åpne under familiedagen, slik at du får se og høre om hvordan livet i bygda var før i tida, sier leder i Skaun historielag, Rita Elvira Husby.

Underholdning blir det utover dagen med musikkgruppa «Laust og fast» og Ole Magnar Morken vil underholde barn og voksne på museumsplassen.

– Det blir en stand med metallsøker Magnus Meistad, hvor du får se litt av søkeutstyret samt flere av hans flotte funn. Skaun 4H arrangerer natursti og det vil bli hesteskokasting premiering.

Matserveringen består av rømmegrøt, pølser med brød, samt kaffe og vaffel.

– Museet håper at så mange som mulig tar turen til familiedagen, som er et åpent og gratis arrangement for alle. Det blir satt opp telt på plassen, og om været blir dårlig, vil arrangementet foregå innendørs, sier Husby.