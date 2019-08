Lover flere lopper enn noen gang

Kultur

Koret Våren Viggja arrangerer loppemarked i Børsa samfunnshus lørdag 31. august og søndag 1. september. Koret har mottatt og samlet lopper gjennom hele året, helt siden fjorårets loppemarked, og kan love flere varer enn noen gang tidligere.

– Hvis du er på utkikk etter et samleobjekt, en liten skatt, gaver, eller rett og slett er glad i bruktgjenstander, vil du garantert finne noe i Børsa denne helga, sier Berit Syrstad, i PR-komiteen. Vi håper at mange tar turen innom, og er det ikke noe som faller i smak inne i salen, kan vi friste med kaffe og gode kaker ute i foajeen.

Koret Våren Viggja ser at antall besøkende øker for hvert år, og at loppemarked blir stadig mer populært.

– Trolig er det interessen for gjenbruk som gjør dette, eller så er kanskje folk blitt mer bevisst på forbruk og miljø. Vi tar fortsatt imot lopper, sier Syrstad.