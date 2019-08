Kultur

«The Cannonball Run», eller «Verdens sprøeste bilrace» som den med rette heter her hjemme, er en amerikansk komedie fra 1981 med et stjernespekket galleri, blant andre Burt Reynolds; Roger Moore; Dom DeLuise; Jack Elam; Farrah Fawcett; Jackie Chan; Dean Martin; Sammy Davis, jr.; Jamie Farr.

Det hele tar utgangspunkt i en gjeng med folk som samles i Connecticut for å kjøre USA på tvers. Førstemann (eller lag) vinner. Filmen er basert på det faktiske billøpet fra 1979, som siden har gitt grobunn for en haug med lignende race, deriblant «Gumball».

Blant lagene finner vi JJ McClure (Reynolds) og Victor Prinzi (DeLuise), som kjører en trimma, men ellers autentisk ambulanse, og det er kanskje de man kan regne som hovedrolleinnehaverne og de man heier på og håper at skal vinne, men her er det egentlig bare å velge seg en bil og følge med. Med seg på laget har de også en proktolog, dr. Van Helsing (Elam) og en ufrivillig pasient, Pamela Glover (Fawcett).

Av andre lag finner vi Jamie Blake (Martin) og Morris Fenderbaum (Davis) som er utkledd som katolske prester og kjører en rød Ferrari 308 GTS 1979, og Jill Rivers og Marcie Thatcher som bruker attråverdigheten sin for alt den er verdt mens de kjører rundt i en sort Lamborghini Countach.

Og så er det bare å gjøre alt man kan for å vinne, og samtidig hindre motstanderne sine. Her er alle skitne triks lov (og oppfordret). Alt i alt er det en kjempeherlig og -morsom film for hele familien.