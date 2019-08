Kultur

«The 13th Warrior» er en amerikansk actionfilm fra 1999. Den tar for seg historien til Ahmad ibn Fadlan (spilt av Antonio Banderas) som må forlate Bagdadre, nærmere bestemt kiev-rusere som stammer fra svensker som reiste til Gardarike, etter at de redder ham og følget fra tatarer.

I leiren deres får de høre om folk i Skandinavia som sliter mot en herjende stamme – wendol (grendel i «Beowulf»), og en volve (spåkvinne) sier at like mange menn som det er måneder (13) må reise. De tolv første er forskjellige nordboere/kiev-rusere, mens den siste kan ikke være fra nord. Det blir Fadlan.

På vei opp til Norden, lærer Fadlan seg språket ved å lytte til de andre og gjenta det de sier, en av de beste måtene å lære språk på, for øvrig. Dette er blant noen av de tingene han gjør som igjen gjør at han får respekt fra nordboerne.

Når de kommer frem, er det tydelig at folket ikke har noe skikkelig beskyttelse, og allerede i løpet av den første natten, blir de angrepet og mister to av de tretten. De undersøker en angrepet husmannsplass og finner en Venus-figur. En klok (og gal), gammel kone forteller dem hva de må gjøre videre for å bli kvitt problemet.

Alt i alt en svært undervurdert film, som er blant de beste (om ikke den beste) filmene som er basert på Beowulf-legenden, og en god gjenfortelling av Ahmad ibn Fadlans eventyr. For ikke å snakke om at det sannsynligvis er den beste filmen som viser hvordan nordboere levde, kanskje med unntak av islandske «Hrafninn flýgur» fra 1984.