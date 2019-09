Kultur

«Con Air» er en amerikansk actionthriller som fikk blandet mottakelse fra kritikerne, men ble elsket av publikum i USA og resten av verden. Den har et stort stjernespekter, som ovennevnte Cage, Buscemi og Trejo, men også John Cusack, John Malkovich, Ving Rhames, Dave Chappelle, Don S. Davis og mange flere.

Filmen handler om Cameron Poe (spilt av Nicolas Cage) som skal løslates etter å ha drept en fyr som prøvde seg på kona hans. For å komme seg fra fengselet og tilbake dit han bor, tar han fangetransportflyet «Con Air». Dette flyet er fylt med farlige fanger som skal fraktes til Supermax, et fengsel for spesielt farlige fanger. En liten kjerne av disse, med den gale/geniale massemorderen Cyrus the Virus (Malkovich) i spissen, har planlagt å kapre flyet for så å rømme ut av landet. Så fort de er i lufta, gjennomføres kapringen, og Poe kommer seg derfor ikke hjem som planlagt.

Som den tidligere militæroffiseren han er, ser han på det som sin plikt å være dagens helt og setter så en spontan «plan» ut i livet for å redde dagen og komme hjem til kona – og datteren han aldri har møtt. Etter mye om og men, og mange interessante hendelser – deriblant gærningen The Marietta Mangler (Buschemi) som sitter i et teselskap med en liten jente og synger «He’s got the whole world in his hands» i en ørken, krasjlander flyet på Thee Strip i Las Vegas hvor Poe tar opp jakten på Cyrus …