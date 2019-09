«Radiostemmen» vil være på plass i Orklahallen

Kultur

Årets utgave av Oktoberrock nærmer seg med stormskritt, hvor flere storheter har meldt sin ankomst på scenen. Nazareth, Jorn (Jørn Lande), Dan Baird & The Homemade Sin (Georgia Satelites), Terje Tysland & Band, Hr. Smiths Venner, Garbage Hunks og ikke minst meldalsbandet Barbed Wire, er bandene som skal sørge for at publikum får en uforglemmelig aften den 12. oktober.

Sætervik «kelner»

Og til å lose disse storhetene gjennom programmet, har ildsjel og arrangør, Olav Berg, hyret inn «radiostemmen» Robert Sætervik. Sætervik er norsk musikkprodusent, musikkjournalist og programleder i NRK. Han var blant annet prosjektleder for «En Hildringstime - ei plate hvor 16 norske artister hyllet Erik Bye i ord og toner. Sætervik har vært sentral i NRKs sendinger fra festivaler som Bergenfest, Norwegian Wood og Notodden Blues Festival, og man skal dermed kunne anta at Oktoberrock er i beste hender når årets utgave braker løs i Orklahallen.