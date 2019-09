Kultur

I 1999 kom den amerikanske regissøren Kevin Smith – kjent for blant annet filmer som «Clerks», «Mallrats» og «Jay and Silent Bob Strikes Back» – med en film som fikk katolikker til å koke, og folk flest og filmkritikere til å gi seg over av begeistring.

«Dogma» handler om at to falne engler (spilt av Ben Afleck og Matt Damon) (som er dømt til å leve i Wisconsin i all sin tid) blir tilsendt et avisutklipp av en demon (spilt av Jason Lee) som forklarer dem hvordan de kan styrte Gud og gjøre at verden går under.

Guds Stemme – engelen Metatron (spilt av Alan Rickman) – viser seg for abortklinikkmedarbeideren Bethany (spilt av Linda Fiorentina) og sier hun er siste etterkommer av Maria og Josef – Jesu siste slektning, og den eneste som kan forhindre dette. Hun får hjelp av den trettende apostel – Rufus (spilt av Chris Rock) – som ble skrevet ut av bibelen fordi han var svart, og profetene Jay (spilt av Jason Mewes) og Bob (spilt av Kevin Smith), og sammen må de komme seg til New Jersey så fort som mulig, finne Gud og stoppe de falne englene før alt går til Helvete (bokstavelig talt).