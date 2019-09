Tre franske virtuoser sørget for publikumsrekord i familiens stue

Kultur

Klokka er halv sju på torsdagskvelden, og freden og roen er i ferd med å senke seg over et stort hvitt hus på høydedraget sør for Børsa sentrum. Det vil si, helt stille og rolig, er det ikke, for fra stua hører huseierne klassiske toner fra Beethoven og Mendelssohns rikholdige repertoar.