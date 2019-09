Innledet festival med fellestur til Gråurda

Kultur

De tre delene går inn i hver sin nye kommune; Hitra, Orkland, og Heim. Festivalen arrangeres over to helger og ble innledet søndag 22. september med en tur til Snillfjords høyeste fjell, Gråurda (791 m.o.h.).

Arrangør av fellesturen var Snillfjord kommune, med hjelp fra Øystein Myrholt, Vennastranda 4, og Ytre Snillfjord idrettslag. Idrettslaget bidro med veiviser og planlegging av et lite program på toppen.

Arnfinn Volden og Myrholt formidlet kulturhistorie. Turdeltakerne fikk et innblikk i Vennasetras historie. 4H hadde laget en natursti med 10 oppgaver knyttet til Snillffjord kommune. Postene var plassert mellom Myrsetra og Litjtjønna. Turfølget, som besto av 41 turglade snillfjordinger (samt en orkdaling) i alderen seks til over 80 år, tok en felles pause lengst inn på Hekkelfjellheia, før oppstigninga til Gråurda. her ble fasiten lest opp, og vinnerne fikk utdelt en pose Twist.

Det var et nydelig turvær med god temperatur og lett skydekke. Litt spenning var knyttet til skodda som dekket toppen fra morgenen av, men innen turfølget nådde dit, var det meste av tåka forsvunnet. Det ble en fin-fin stund på toppen av fjellet med sol og en liten bris. Og stemningsfullt med skodda som kom og gikk.

Trivelig var det også å bli møtt av toraderspill. Per Magne Forren hadde plassert seg ved varden og vartet opp med fine melodier og dikt som begge omhandlet fjellet. Alle tok seg god tid med mat og kaffe på toppen. Utsikten fra Gråurda er fin. Det er flott å være på fjellet og samtidig nyte synet av fjorder og hav.

YSIL hadde lagt til rette for en høytidelig og festlig markering på toppen. Snillfjord kommune og Gråurda ble feiret med festpyntet tårnkake, champagne, og jordbær.

Dette ble en flott start på SnExit-festivalen, som fortsetter med innholdsrikt program på Krokstadøra og på Hemnskjela.

Av Marit Myrholt