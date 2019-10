Torsdagsfilmer på Orkdal kino

Kultur

«Kaptein Sabeltann og den magiske diamant» er en animert familiefilm fra Sabeltann-universet basert på teaterforestillingen «Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant» fra 1996, som ble utgitt på VHS og DVD i 2002, og handler om en sulten guttunge på flukt, den livsfarlige jungelfyrsten Maga Kahn og hans one dronning Sirikit, og selveste Kongen på havet – Kaptein Sabeltann – som alle er i et eventyrlig kappløp om å få tak i den magiske diamant. Ryktet sier at diamanten kan oppfylle ønsker ved fullmåne, og Maga Kahn drømmer om å kunne tåle sol slik at han fritt kan bevege seg ut av den mørke jungelen.

Kahn har den, men før måneskinnet når diamanten, blir den stjålet av guttungen Marco. Samtidig har Pinky slått seg til ro i Kjuttaviga og lever bekymringsløse dager, mens Sunniva kjeder seg og drømmer om eventyr. Så dukker Kaptein Sabeltann opp og det blir et vanvittig kappløp for å finne den magiske diamant …

«Rambo: Last Blood» er siste og femte film med Sylvester Stallone som John Rambo, en rolle han først spilte i filmen «First Blood» fra 1982. I denne filmen må Rambo konfrontere sin fortid og hente frem sine brutale kampferdigheter for å få sin hevn i dette siste oppdraget, hvor han drar til Mexico for å redde adoptivdatteren sin som er kidnappet av et kartell.

Filmen er satt elleve år etter hendelsene i «Rambo» fra 2008.