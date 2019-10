Kultur

SKAUN: Aktive eldre i hjemmetjenesten i Skaun inviterer på nytt til allsangkveld 8. oktober i kommunestyresalen i Skaun rådhus. Allsang er åpenbart et populært tiltak, og noe som får folk over dørstokken.

– Vi har et trofast husorkester, under ledelse av Stein Nilsen, og oppsanger Hilde Kristin Viggen Rønneberg, sier Turid Hammer som står i spissen for allsangkvelden sammen med Guri Berg Rørvik.

Foruten sang, hører selvsagt kaffe- og loddsalg med på en slik kveld.