Dette handler om en tøff og uredd gutt

Onsdag 9. oktober kommer Jungelboken til Orkdal kulturscene. Da Riksteatret spilte Jungelboken i Orkdal i 1996, var det Arne Fagerholt som spilte hovedrollen som Mowgli.

- Det er litt rart å tenke på, sier Arne Fagerholt som denne gangen er vertskap når Riksteatret kommer med denne klassikeren av ei forestilling om gutten Mowgli som lever i jungelen med alle de farer som lurer overalt.

Spennende

- Denne gangen skal jeg bare se forestillinga samtidig som jeg er vert, sier Fagerholt.

Fredag morgen var det ikke mange billetter igjen. Det er nemlig mange som vil bruke høstferien til å gå på teater; spesielt når det handler om spennende Jungelboken.

Her møter vi tøffe og uredde Mowgli som utsettes for farer overalt. Tigeren Shere Khan har fått ferten av menneskeblod og er på jakt. Den sleipe slangen Kaa forsøker å hypnotisere Mowgli med vakker sang. Den smågærne apekongen og flokken hans pønsker også på noe. Da er det godt at panteren Bagheera og bjørnen Baloo passer på.

Musikalversjon

Det er laget utallige filmer og teateroppsetninger av Jungelboken etter Rudyard Kiplings eventyr. Den mest kjente er den klassiske Disney-versjonen. Her er det Teater Innlandet og Riksteatret som har laget musikalversjon med masse musikk, dans, hip-hop, fart, spenning og humor. Ifølge Riksteatret passer forestillinga for barn fra 5 år.