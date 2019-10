Dette er gull for unger

Kultur

Jungelboken av Rudyard Kipling er kjent for mange. Denne spennende historia om gutten Mowgli som vokser opp i jungelen sammen med de ville dyra, er en klassiker. Så handler historia også om å høre til et sted hvor det er noen som bryr seg og tar vare på deg. Mowgli har kommet bort fra familien sin og vokst opp i jungelen sammen med ulvene. Her føler han at han hører hjemme, og han tror selv at han er en ulv. Men etterhvert som han vokser og blir større, så drar han stadig lenger ut i jungelen på egen hånd, og den kloke panteren Bagheera forstår at Mowgli må tilbake til menneske-familien sin.

Selve historia kommer godt fram i Riksteatrets forestilling der Mowgli, som spilles av Lars Halvor Andreassen, framstår som en ekte jungelgutt. Han er tøff og dristig i det ene øyeblikket, men også redd og engstelig i det neste; slik alle gutter kan være.

Ettersom dette er en musikal, er det mye sang, der kanskje de minste går glipp av mye av teksten. Det er ikke enkelt når sangene er hurtige, og fokuset blir like mye rettet mot dansen og alt som skjer på scenen. Men forhåpentligvis går det ikke ut over forståelsen det som skjer i fortellinga.

Gjennom en slik musikal får også de yngste teatergjengerne en komplett pakke med teater, dans, musikk og fargerike flotte kostymer.

Hvordan går det så med Mowgli? Jo, han finner ut at det er hos menneskene han hører hjemme, selv om ulvene og bjørnen Baloo er vennene hans for livet.