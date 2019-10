Kultur

«Taken» er en fransk, engelskspråklig actionthriller fra 2008. Den er regissert av Pierre Morel, skrevet av Luc Besson og Robert Mark Kamen, og produsert av Besson. Her møter vi Liam Neeson i hovedrollen som tidligere CIA-agent Bryan Mills.

Mills er en middelaldrende, skilt mann som sluttet i CIA for å være nær datteren Kim (Maggie Grace), som bor sammen med moren Lenore (Famke Janssen) og stefaren Stuart. Kim og venninna Amanda overtaler Bryan til å la dem dra til Paris, noe han er sterkt motvillig til.

Når de kommer frem til Paris, tar det ikke lang tid før de blir utsatt for menneskesmuglere, men Kim klarer å ringe faren og fortelle hva som skjer, og han instruerer henne i hva hun skal gjøre før hun blir tatt. For hun kommer til å bli tatt.

Mills kommer seg til Paris og får på ny bruk for kunnskap han kanskje håpte at han ikke ville få bruk for igjen. Han begynner å ettersøke hva som har skjedd og hvem som kan ha tatt jentene, og etter hvert finner han også frem til Amanda, som dessverre er død.

Samtidig har han også det franske politiet mot seg, inkludert en gammel venn, som helst hadde sett at han forlot Frankrike og aldri mer satte sine bein på fransk jord. Det kan han selvfølgelig ikke gjøre, og vips hadde han én fransk venn mindre.

Til slutt finner han datteren sin, i det hun blir stilt ut på et slavemarked for overdrevent rike griser, og blir kjøpt av en arabeisk sjeik, og så blir han tatt selv, før han kommer seg unna, for han har en datter å redde …