Søndagsfilmer på Orkdal kino

«Brillebjørn på ferie» er nok en film om Brillebjørn, og denne gangen skal han på ferie. I denne filmen møter vi Julian på fire år som skal på en liten ferie sammen med familien og sin gode venn og hjelper, Brillebjørn. Brillebjørn er en kosebamse som blir levende sammen med små barn og som kan hjelpe barna å overvinne hindringer ved bruk av fantasimagi som han klapper frem. I filmen ønsket Julian seg aller mest en jevnaldrende lekekamerat. Kan grønne vafler eller fantasimagi hjelpe Julian med å få en venn?

«Gemini Man» er en film om leiemorderen Henry Brogan (Will Smith) som ønsker å trekke seg tilbake fra yrket, men i stedet må kjempe for sitt eget liv når han plutselig jaktes på av en yngre klone av seg selv. Klonen kan forutsi hans minste trekk, og har kun som det mål for øye å ta sin eldre motpart av dage. Henry må forsøke å finne ut hvem som har skapt klonen, og hvorfor, før tiden hans renner ut.