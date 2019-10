Kultur

«Jay and Silent Bob Strike Back» er en amerikansk komedie fra 2001, signert Kevin Smith. Filmen er den femte i hans View Askewniverse, som starta med «Clerks» i 1994. Det skulle egentlig være den siste filmen i universet, og den er proppfull av cameoer og referanser til de tidligere filmene.

Filmen følger to personer, Jay (Jason Mewes) og Silent Bob (Smith), og vi møter dem i det de får besøksforbud fra Randal Graves (fra «Clerks») for å ha solgt narko utenfor butikken hans. De oppdager så at Miramax Films skal lage film basert på tegneserien «Bluntman & Chronic», som er basert påd em selv. De oppdager også Internett, og filmen blir kritisert av fans.

De bestemmer seg for å dra til Hollywood for å stoppe svertingen av navnene deres, eller i alle fall få pengene de mener de har krav på. Underveis støter de på en dyreverngruppe kalt K.L.I.T.T. som de haiker med, bestående av fire kvinner og en mann på vei for å frigjøre en orangutang fra et dyretestingslaboratorium. Men organisasjonen er bare en falsk front. Egentlig er de fire damene em smykketyvliga, og mannen bare et offerlam. Jay kaster ham ut for å komme nærmere Justice, en av kvinnene, som Jay forelsker seg i.

Jay og Silent Bob blir latt i stikken og får skylden for innbruddet, og sammen med orangutangen fra laben drar de videre til Hollywood med en marshall i hælene. Klare for rettferdighet.