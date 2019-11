Den store kinodagen

Kultur

«Kjæledyrenes hemmelige liv», eller «The Secret Life of Pets», er en animert familiefilm fra 2016. I filmen finner dere ut hva kjæledyrene dine gjør mens dere er borte. Dette er en animasjonsfilm som handler om hunden Max og hans rosenrøde liv på Manhattan. Nabohunden Fifi har et godt øye til ham, samt en forkjærlighet for såpeoperaer. Alt dette snus på hodet når Max’ eier, tar med seg en kranglete, ny hund hjem. Kan dette gå bra? Se filmen, og finn det ut selv.

«Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul» er en film basert på en klassisk julefortelling fra Alf Prøysens univers. Filmen er satt til ei lita bygd, omtrent som andre bygder, selv om den lå for seg selv oppi åsen. Folka som bodde i bygda var omtrent som andre folk. Noen var store, og noen var små. Noen mente ditt, mens andre mente datt. Men én ting skilte dem fra andre. De var så fæle til å glømme, og alle glømte de det samme, samtidig. Og i denne filmen glømmer de det viktigste av alt … nemlig jula! Så nå må Snekker Andersen og Julenissen hjelpe lille Elise med å redde jula før det er for sent.

«Løvenes konge», eller «The Lion King», er en nyinnspilling fra 2019 av den klassiske filmen fra 1994. I motsetning til originalen, er denne basert på CGI. Filmen handler om løveungen Simba, som blir født som prins, og ser frem til én dag å bli konge, men så tar onkelen hans, den onde løven Scar livet av sin bror, løvekongen Mufasa, og får Simba til å tro at det var hans skyld. Så Simba blir redd og rømmer (forståelig nok, han har nettopp sett faren sin dø), og Scar tar over makten og alt går til helvete. Simbas venninne, Nala, må finne Simba og få ham til å returnere for å ta opp kampen med onkelen sin, så han kan bli den rettmessige kongen.

«Amazing Grace» er Sydney Pollacks dokumentasjon av en liveinnspilling av dronninga av soul, Aretha Franklins, bestselgende gospel-album fra 1972. Opptakene er gjort i New Temple Missionary Baptist Church i Los Angeles. Filmatiseringen ble aldri ferdigstilt på den tiden, men nå … Nesten 50 år senere, gjøres det unike, historiske materialet tilgjengelig for publikum. Filmen er en gave til alle musikkinteresserte. Aretha Franklin leverer en skjellsettende konsert som formidler musikkens unike kraft til å bevege og berøre.

«Smerte og ære», eller «Dolor y Gloria», er en spansk film signert Pedro Almodóvar med Penélope Cruz og Antonio Banderas fra 2019. I denne filmen blir vi med den aldrende filmregissøren Salvador Mallos i et tilbakeblikk til barndommen hans på 60-tallet, da foreldrene og han emigrerte til en landsby i Valencia på jakt etter velstand. Vi får være med på det første begjæret, hans første voksne kjærlighet i Madrid på 80-tallet, smerten av samlivsbruddet mens kjærligheten fortsatt var levende og intens, å skrive som den eneste terapien for å glemme det uforglemmelige, den tidlige oppdagelsen av kino og tomrommet, og mye mer. Historien i filmen forteller om skapelsesprosessen, om vanskeligheten ved å skille den fra sitt eget liv, og om lidenskapen som gir den mening og håp. Ved å erindre sin fortid, gjenfinner Salvador et akutt behov for å formidle den, og i det behovet finner han også sin frelse.

«Once Upon a Time … In Hollywood» er den nyeste filmen til Quentin Tarantino. I filmen møter vi den avdankede TV-skuespiller Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) og stuntmannen hans Cliff Booth (Brad Pitt) som strever for å gjenoppnå berømmelse og suksess i filmindustrien i løpet av de siste årene av Hollywoods gullalder i Los Angeles anno 1969.