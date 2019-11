Kultur

«Coyote Ugly» er en amerikansk romantisk dramakomedie fra 2000 basert på den faktiske baren Coyote Ugly Saloon i New York City.

Filmen handler om Violet Sanford (Piper Perabo), en lovende ung låtskriver, som forlater hjembyen Soth Amboy i New Jersey og sin far, Bill Sanford (John Goodman), for å forfølge drømmen sin i New York City, som så mange andre unge.

Hun prøver – uten suksess – å få demoen sin oppdaget av studioene. En kveld prøver hun å overbringende av dem til det hun tror er en produsent, men som i virkeligheten er en kjøkkenhjelp ved navn Kevin. Sammen gjør de forskjellige strøjobber sammen, som å pakke fisk.

Etter et innbrudd i leiligheten hennes, går hun til en restaurant med bare noen få dollar igjen, og oppdager noen jenter som blafrer med alle pengene de har tjent den kvelden. Etter å ha spurt for seg, finner hun ut at de jobber på en bar som heter Coyote Ugly. Hun drar dit, og blir prøveansatt på grunn av sin bestemte opptreden da noen av mannfolka begynner å bråke.

Etter å ha starta, oppdager hun raskt at for å beholde den, må hun overkomme sceneskrekken sin og lære seg triksene til de andre jentene, nemlig å synge, danse, og å opptre med ville opptredener på bardisken foran en opphisset og bråkete gjeng med gjester.

Den nye kjæresten hennes, Kevin, prøver å hjelpe henne med å overkomme sceneskrekken, og hun ender opp medå signere en platekontrakt etter en opptreden på Bowery Ballroom.