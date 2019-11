Mottok pris for stort engasjement: – Det føles litt uvirkelig

Kultur

Ordfører Gunn Iversen Stokke holdt åpningstale og klippet båndet på høytidelig vis. Biblioteksjef Elin Berge takket politikerne for at de i forrige kommunestyreperiode vedtok bygging av Bautaen kulturhus samlokalisert med nye Skaun ungdomsskole, og med det viser at vekstkommunen Skaun også satser på kultur.