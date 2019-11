Torsdagsfilm på Orkdal kino

Kultur

«Den avskyelige snømannen», eller «Abominable», er en film fra 2019 om en ung jente og vennene hennes som må hjelpe en magisk yeti med å finne veien hjem til familien sin i Himalaya. Det er en flott,e ventyrfylt kinoopplevelse for hele familien fra DreamWorks Animation.

«Disco» er en film fra 2019 hvor moderne frikirke-menigheter man ikke har sett på film før skildres på autentisk vis. Vi møter 19 år gamle Mirjam, stedatteren til den karismatiske pastoren i menigheten Friheten. Som regjerende verdensmester i disco freestyle-dans, og leder av frikirkens ungdomsgruppe, er hun kirkens stolthet, men under VM kollapser hun på dansegulvet, og nederlanget vekker spørsmål og uro i henne. Hjemme blir hun møtt med at hun må tro mer, tro bedre. Mirjam prøver, men kroppen svikter. I søken etter svar på hvor problemene hennes kommer fra, og i frustrasjon over ikke å bli sett, trekkes hun mot en strengere, mer konservativ menighet, og i hemmelighet drar hun på deres sommerleir …