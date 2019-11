Ei gullgruve for slektsforskere

Kultur

Tirsdag 19. november inviterer Orkdal historielag til møte om slektsforskning med Finn Karlsen som foredragsholder.

Trondheimsbasen

- Finn Karlsen, som har lang erfaring som slektsforsker, har lagt ned et formidabelt arbeid med å samle kildemateriell fra Trøndelag til bruk for slektsforskere, forteller Folke Forfang som er leder av Orkdal historielag.

Denne databasen, som kalles Trondheimsbasen, inneholder tre millioner dataposter fra 1 500 søkbare datakilder og 600 kilder som ikke er søkbare. Denne basen kan være til stor nytte for interesserte slektsforskere.

Digitalarkivet

Kirkebøker og folketellinger er de viktigste kildene i identifiseringsfasen ved slektsforskning. Dette finner vi stort sett i Digitalarkivet.no som er det viktigste stedet for tilgang til digitaliserte historiske kilder. Trondheimsbasen er et supplement til Digitalarkivet, og kan være et godt hjelpemiddel til å finne fram til originalkildene.

Praktisk bruk av basen

- På møtet 19. november vil Finn Karlsen snakke både generelt om slektsforskning og også vise praktisk bruk av Trondheimsbasen, opplyser Forfang.

Møtet som er kommunestyresalen i Orkdal rådhus, er åpent for alle uavhengig av om de er medlemmer av Orkdal historielag.