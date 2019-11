Det var for godt til å takke nei til

Kultur

Onsdag kveld blir det fransk opera ved Orkdal kulturscene.

- Vi fikk tilbud om denne konserten etter at vi hadde trykket programmet. Tilbudet var så godt at vi ikke kunne si nei. Det er jo heller ikke så ofte at vi kan tilby så flott operamusikk på kulturscenen, sier kulturleder Arne Fagerholt.

Vakker konsert

Det er Trondheimsorkesteret Orkester Nord – Trondheim Barokk og den franske sopranen Chantal Santon som inviterer til en kveld med i fransk operamusikk. Orkesteret består av 17 musikere samt den fransk sangeren. Ifølge Fagerholt er det relativt tidlig musikk som tangerer borti sein barokk. Som operakjenner er han både personlig og som arrangør overbevist om at det blir en vakker og flott konsert.

Høydepunkter

For cirka ett år siden satte orkesteret opp den storstilte operaen Ridder Blåskjegg på Gamle Scene på Trøndelag Teater. Nå er også CD-innspillingen av operaen klar, og på kulturscenen onsdag kveld får vi blant annet høre noen utvalgte høydepunkter fra denne operaen..

- Vi får også høre noen av de vakreste og flotteste melodiene av Grétry, den aller største franske operakomponisten på Mozarts tid. Grétry var faktisk en av Mozarts viktigste inspirasjonskilder, forteller Arne Fagerholt som med onsdagens konsert setter punktum for høstsesongen ved Orkdal kulturscene.

På nyåret er et Orkland kulturscene som tar over roret; riktignok etter samme lest som før, men naturlig nok i et annet navn som følge av kommunesammenslåinga.