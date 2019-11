Kultur

«Song of the South» fra 1946 er en av Disneys første filmer (vanskelig å finne i dag) som blandet live-action med animasjon. Her møter vi syv år gamle Johnny, som er glad fordi han tror han skal på ferie til bestemorens plantasje i Georgia med foreldrene, men lite vet han at de skal separeres, og det er derfor de drar dit.

Johnny blir opprørt når faren drar fra moren og ham, og om natten bestemmer han seg for å gå tilbake til byen. Mens han går, hører han stemmen til Uncle Remus, som forteller eventyr på den gamle måten om Br'er Rabbit.

Han blir nysgjerrig og gjemmer seg bak et tre for å spionere på en gjeng som sitter rundt et bål. I mellomtiden har folk oppdaget at Johnny er borte, og de drar ut for å lete etter ham. De spør Remus om han har sett ham, og Remus bekrefter at han er der. Snart finner han også Johnny gråtende og de blir venner. Han gir ham mat og tar ham med til hytta si, før han forteller om da Br'er Rabbit bestemte seg for å flytte hjemmefra, og overtaler på den måten Johnny til å dra tilbake.

Dessverre er ikke voksne alltid helt med, og Remus blir nektet å fortelle historier til Johnny. Han blir i tillegg bedt om å forlate plantasjen, alt på grunn av en tåpelig misforståelse.